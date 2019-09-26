

الموجز

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من التغيرات الجوية العنيفة وحالة عدم الاستقرار المتوقعة في الطقس خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع تقدم فصل الخريف.

واكدت الأرصاد في بيانها على تكاثر السحب الرعدية والتي يصاحبها عادة سقوط الأمطار الغزيرة على أغلب المحافظات تصل لحد السيول أحيانًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وبعض محافظات الصعيد.

وناشد لدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية خلال بيان صحفي أصدرته الهيئة ، المسؤولين باتخاذ التدابير اللازمة مبكرا لمجابهة هذه الظواهر، ونصح بإزالة الإشغالات الموجودة على مخرات السيول، وتطهير المصارف المستقبلية لمياه المخرات، والاطمئنان على سلامة شبكات الصرف الصحي، والاطمئنان على حالة الطرق السريعة منها والرئيسية.

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كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" تحذر المواطنين من عاصفة جوية وأمطار رعدية خلال أيام وتطالب المسئولين بتجهيز مخرات السيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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