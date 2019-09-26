شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحذر مستخدمى أيفون 11 من إصلاح الشاشات خارج متاجرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة أبل رفضها لاستخدام قطع الغيار التابعة لجهات أخرى لإصلاح أجهزتها الجديدة، ففى صفحة الدعم على موقعها الإلكترونى، قالت شركة أبل إن مستخدمى iPhone 11 وiPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max سيرون "رسالة مهمة تعرض لهم" إذا قاموا باستبدال شاشاتهم من متاجر الطرف الثالث، حيث ستقول الرسالة "غير قادر على التحقق من أن هاتفك الأيفون يحتوى على شاشة أبل أصلية" داخل المعلومات ضمن إعدادات.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فطرحت شركة أبل رسالة تحذير مماثلة لأجهزة iPhone XR وXS وXS Max فى وقت سابق من هذا العام، لكن تلك الرسالة كانت مخصصة للبطاريات، وقالت هذه الرسالة: "تعذر التحقق من أن أيفون يحتوى على بطارية أبل أصلية، حيث أن المعلومات الصحية غير متوفرة لهذه البطارية".

وقد قامت الشركة بتنشيط هذا التحذير المحدد باستخدام iOS 13.1، وقد تخبر المستخدمين أيضًا أن الشركة "قامت بتحديث معلومات الجهاز لـ "لهواتف أيفون، وهذا يعنى أن الجهاز سيقوم بتدوين أنه يحتوى على جزء غير مصرح به لاحتياجات الخدمة وتحليل السلامة.

ونظرًا لأن الرسائل مخفية إلى حد ما، فلن يكون لها أى تأثير على الطريقة التى يستخدمها الأشخاص لأجهزتهم، لكن رغم ذلك أصدرت أبل تحذيرًا قويًا فى صفحة الدعم الجديدة، حيث أخبرت المستخدمين أن استخدام أجزاء الشاشات غير الأصلية والذهاب إلى مزودى الخدمة غير المصرح لهم قد يؤدى إلى مشكلات اللمس المتعدد، ومعايرة الألوان غير الصحيحة ومشاكل مستشعر الإضاءة المحيطة، من بين أمور أخرى.