شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. محاكاة ناسا لما يحدث داخل الثقوب السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت ناسا تصورًا لما سيكون عليه الأمر إذا استطعنا أن نرى كيف يتعامل الثقب الأسود مع موجات الجاذبية، حيث يحاكي التصور ظهور ثقب أسود عندما تتجمع المادة في بنية رقيقة حول القرص.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تظهر الجاذبية بينما تتدفق خطوط برتقالية زاهية حول القلب المركزي بينما يتخلل الكائن الكثيف للغاية ويسحب كل شيء حوله.

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وتتسبب المجالات المغناطيسية في تكوين عقدة وتبديدها، مع قوة هائلة ما يؤدي إلى تشوه الوقت من المكان في مداره، ولا يدور فقط الضوء حوله بل إن مجرات بأكملها يمكن أن تدور حول الثقوب السوداء، ويمكن أن يدور الغاز القريب إلى مركز الثقب الأسود بسرعة الضوء.





ثقب اسود فى صورة متحركة

يمثل المركز الأسود أفق الحدث، حيث يكون ضغط الثقب الأسود شديدًا جدًا ولا يمكن أن يفلت منه، مع عدم وجود الموجات والجزيئات التى تهرب سريعا لمقاومة السحب، ويصبح الانحناء الخفيف للجاذبية مفرطًا جدًا بالقرب من الثقب الأسود بحيث يمكن رؤية الجانب السفلي من القرص.

ويوضح جيرمي شنيتمان، الذي أنتج هذه الصور الرائعة باستخدام برنامج مخصص في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في جرينبيلت بولاية ماريلاند "المحاكاة والأفلام مثل هذه تساعدنا حقًا في تصور ما يعنيه أينشتاين عندما قال إن الجاذبية تشوه نسيج المكان والزمان".