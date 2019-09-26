شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محققون يطلبون من شركة أوراكل معلومات عن جوجل.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت شركة "أوراكل"، التى اشتبكت مع جوجل فى نزاعات العمل، طلبات للحصول على معلومات من محققى الكونجرس والولاية الذين يبحثون فى مزاعم بأن جوجل انتهكت قانون مكافحة الاحتكار، كما تلقت أيضًا طلبات معلومات من المدعى العام فى تكساس.

ونقلاً عن موقع “Gadegtsnow” الهندي، سعت اللجنة القضائية بمجلس النواب للحصول على معلومات من عشرات الشركات التى من المحتمل أن تكون قد تعرضت لأضرار من عمالقة التكنولوجيا، وستقرر اللجنة ما إذا كانت ستصدر مذكرات استدعاء بناءً على عدد الشركات التى تجيب طواعية، ولكن جوجل رفض التعليق على هذه المسألة.

وزعمت شركة أوراكل أن جوجل انتهكت حقوق الطبع والنشر لـJava الخاصة بأوراكل لجعل نظام التشغيل أندرويد يعمل بمعظم الهواتف الذكية فى العالم، وطلبت أوراكل نحو 9 مليارات دولار كتعويضات.

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فيما ذكرت وكالة "رويترز" ووسائل الإعلام الأخرى فى يونيو أن الوكالات الفيدرالية قسمت الشركات إلى التحقيق، حيث استولت وزارة العدل على جوجل وأبل بينما نظرت لجنة التجارة الفيدرالية على فيس بوك وأمازون، ولكن شكلت مجموعات من المدعين العامين للولاية للتركيز على فيس بوك وجوجل.