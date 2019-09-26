سامسونج بدأت فعليًا بإختبار تحديث Android 10 للهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الشهر، صادفنا قائمة تحتوي على جميع هواتف سامسونج التي من المقرر أن تحصل على تحديث Android 10 في المستقبل. الأن، تشير التقارير إلى أن شركة سامسونج بدأت فعلاً عملية إختبار نظام Android 10 على الهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9.

تم رصد هذين الهاتفين يعملان بأنظمة تشغيل تحمل البنيات G960FXXU7DSI3 و G965FXXU7DSI3 على التوالي، مما يشير إلى أن شركة سامسونج تعمل بجد لتحسين الإصدار الجديد من نظام الأندرويد من أجل هواتفها الرائدة السابقة.

لا يوجد إطار زمني واضح عندما ينبغي علينا أن نتوقع رؤية تحديث Android 10 الرسمي يصل إلى سلسلة هواتف Galaxy S9 Series، ولكن ستقوم شركة سامسونج بالتأكيد بإطلاق هذا التحديث للهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9 بعد أن تقوم بجلبه إلى كل من Galaxy S10 Series و Galaxy Note 10 Series.