سيول وظواهر عنيفة في الطريق.. بيان تحذيري من الأرصاد بعد بداية الخريف

كتب: ضياء السقا

جددت الهيئة العامة للأرصاد، تحذيراتها من التقلبات الجوية والظواهر العنيفة، التي يشهدها فصل الخريف، والذي بدأ فعليا يوم 23 سبتمبر، ويستمر لمدة 3 أشهر.

وقالت الأرصاد، في بيان لها، الخميس، «تعاود الهيئة وتناشد كل المحافظين والمسؤولين في كافة المحافظات اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة مبكراً لمجابهة هذه الظاهرة المحتملة».

وأضاف البيان: "تم اتخاذ العديد من الإجراءات مثل إزالة الإشغالات الموجودة على مخرات السيول، تطهير المصارف المستقبلة لمياه المخرات، الاطمئنان على سلامة شبكات الصرف الصحى، الاطمئنان على حالة الطرق خاصة السريعة منها والرئيسية وذلك بهدف تأمين أرواح المواطنين وسلامة المنشآت، بالإضافة إلى تأمين حركة السياحة وانتظام حركة المرور داخل جميع المحافظات".

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وأكد البيان أن الهيئة سوف تصدر بياناتها التحذيرية وإرسالها للمحافظات المعنية بسوء الأحوال الجوية فيها وعلى رأسها ظاهرة السيول قبل حدوثها على الأقل بـ72 ساعة، كما يمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ24 ساعة على التليفون الآتي 24646721.

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وكانت الأرصاد قد أصدرت بيانا قبل بداية فصل الخريف، قالت فيه: "الفترة المقبلة يتخللها حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تنتج إذا ما توفرت بعض التوزيعات الضغطية التي تؤدي إلى ذلك، وينتج عنها بعض الظواهر الجوية العنيفة وعلى رأسها تكاثر السحب الممطرة والرعدية والتي يصاحبها عادة سقوط للأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد خاصة محافظة الإسكندرية، كما تصل الظواهر الجوية العنيفة لحد السيول أحيانا على محافظات الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء".