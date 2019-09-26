تكنولوجيا: وان بلس تعلن رسمياً عن هاتف OnePlus 7T بسعر يبدأ من 599 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة وان بلس اليوم عن إصدارها الجديد OnePlus 7T الذي يأتي بكاميرة ثلاثية في تصميم دائري مع شاشة Fluid بحجم 6.55 إنش، ومعالج Snapdragon 855 Plus مع نظام تشغيل الأندوريد 10.

يأتي هاتف OnePlus 7T بشاشة Fluid بحجم 6.55 إنش بجودة عرض 2400 في 1800 بيكسل، تدعم معدل تحديث 90Hz لتقدم أفضل تجربة في الألعاب، مع أسرع إستجابة وجرافيك عالي الدقة، كما تدعم الشاشة تقنية HDR10، مع أبعاد 20.9 وعرض سينمائي، وتتميز شاشة الهاتف بسطوع يصل إلى 1000 nits، كما تدعم الشاشة نطاق واسع من الألوان.

ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 256 جيجا بايت مع معايير ذاكرة UFS 3.0، كما يأتي الهاتف بكاميرة ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.6 ، ومستشعر 12 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto تدعم تكبير حتى مرتين، ودعم نمط portrait بزوايا عرض واسعة، وأيضاً مستشعر 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما تأتي الكاميرة الخلفية بميزة دعم نمط super macro، إلى جانب نمط تثبيت بصري فائق في تسجيل الفيديو، يعمل على ربط الثلاثة مستشعرات لإنتاج فيديو بأعلى دقة في التثبيت.

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هاتف OnePlus 7T هو من أول الإصدارات التي تنطلق بنظام تشغيل Android 10 مثبت مسبقاً، كما يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 855 Plus الذي يقدم أعلى آداء في الهاتف بشكل خاص في الألعاب، مع اثنان من مكبرات صوتية ستريو، ويدعم الهاتف شاحن Warp Charge 30T.

ويتميز هاتف OnePlus 7T بقياسات 160.94 في 74.44 في 8.13مم، مع وزن 190 جرام، على أن يبدأ سعر الهاتف من 599 دولار، ويتوفر بدءاً من 18 من أكتوبر في الأسواق.

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