الإعلان رسميًا عن الهاتف Sharp Aquos Zero 2 مع شاشة بتحديث يبلغ 240Hz، ونظام Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Sharp هذا الأسبوع بتعزيز سلسلة هواتفها الذكية Sharp Aquos Series من خلال الكشف عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة تحمل الأسماء Sharp Aquos Zero 2 و Sharp Aquos Sense 3 إضافة إلى Sharp Aquos Sense 3 Plus.

Sharp Aquos Zero 2

وبالنسبة للهاتف Sharp Aquos Zero 2، فهو يضم شاشة OLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 240Hz، وهو ضعف معدل التحديث الذي توفر هواتف الألعاب مثل Asus ROG Phone II. وتفتخر شركة Sharp بكون Sharp Aquos Zero 2 هو أخف هاتف ذكي مزود بشاشة بحجم 6 إنش، فهو يزن 143 جرام فقط.

الهاتف Sharp Aquos Zero 2 يضم كذلك معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB من نوع UFS 3.0، وبطارية بسعة 3130mAh، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 20 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية علمًا أن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 1.7، بينما تضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 2.4.

الهاتف Sharp Aquos Zero 2 مصمم كذلك لمقاومة المياه والغبار، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل، ويضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة. وقبل أن ننتقل للحديث عن الهاتف التالي، فنحن نود أن نشير إلى أن هذا الهاتف سيكون متوفرًا باللونين الأسود والأبيض في شهر ديسمبر المقبل بسعر لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

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Sharp Aquos Sense 3

أما بخصوص الهاتف Sharp Aquos Sense 3، فهو يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة IGZO بحجم 5.5 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 630، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh.

هذا الهاتف يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرتين في الواجهة الخلفية بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية علمًا أن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 2.0، والكاميرا الثانية عدسة بفتحة 2.4. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.

Sharp Aquos Sense 3 Plus

أما بالنسبة للهاتف Sharp Aquos Sense 3 Plus، فهو يضم شاشة IGZO بحجم 6 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 636، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh.

هذا الهاتف يضم كذلك مكبرات مزدوجة للصوت تدعم Dolby Atmos، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الزر الرئيسي أسفل الشاشة. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie. للآسف، ليست هناك أي معلومات حول موعد إطلاق هذه الهواتف.