سامسونج تعمل على طراز إقتصادي من الهاتف Galaxy Fold لإطلاقه في الأسواق العالمية

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد فترة طويلة من الإنتظار، أصبح الهاتف Galaxy Fold متوفرًا أخيرًا للشراء في مناطق محددة وبكميات محدودة وبسعر مرتفع. وبحسب ما ورد الآن، فيبدو أن شركة سامسونج تعمل على طراز ثاني من الهاتف Galaxy Fold سيكون متوفرًا على الصعيد العالمي وسيكون أقل تكلفة.

هذا الهاتف والذي يحمل الإسم الرمزي SM-F700F سيحتوي على نصف الذاكرة التخزينية، 256GB على وجه التحديد، وقد يفتقر إلى بعض الأشياء الأخرى لخفض التكاليف مثل تقليص حجم الذاكرة العشوائية من 12GB. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كم سيكلف هذا الطراز الإقتصادي الجديد من Galaxy Fold علمًا أن الهاتف Galaxy Fold الحالي يُكلف 1980 دولار أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية.

من غير الواضح أيضًا ما إذا كانت شركة سامسونج ستلتزم فقط بتقليص عدد قليل من المكونات لخفض السعر أو ما إذا كانت تهدف إلى إعادة تصميم شاملة مثل الهاتف الصدفي Galaxy W20 5G الذي ظهر على الويب قبل بضعة أيام.

ربما يتعين علينا الإنتظار حتى العام المقبل لمعرفة ذلك، ومع ذلك، لم يتبقى الكثير من الوقت على توديع سنة 2019 من أجل إطلاق هاتف رائد آخر.