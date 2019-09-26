شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. رواد مركبة سويوز نجوا من انفجار صاروخ الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن المرة الوحيدة التى استخدم فيها نظام الهروب عند الإطلاق كانت منذ عام 1983 فى مثل هذا اليوم 26 من شهر سبتمبر، حيث تمكن اثنان من رواد الفضاء من النجاة باستخدامهما هذا النظام، وذلك عندما انفجر الصاروخ الروسي "سويوز" على منصة الإطلاق.

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كان اثنان من رواد الفضاء فلاديمير تيتوف وجينادي ستريكالوف داخل مركبة سويوز T-10-1 فوق الصاروخ، وبالكاد تمكنوا من إخراجهما أحياء.

وكانت مهمة تيتوف وستريكالوف هى إطلاقهما من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان إلى محطة ساليوت الفضائية، ولكن قبل حوالي 90 ثانية من موعد إطلاق صاروخهما، اندلع حريق على منصة الإطلاق.

أخرج نظام الهروب الرواد الذى يمكن استخدامه في حالات الطوارئ بكبسولة الفضاء الخاصة بهم من أعلى الصاروخ، وذلك قبل ثانيتين فقط من الحريق الذي تسبب في الانفجار.