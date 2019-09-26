شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لبنان: إطلاق خدمات الإنترنت 5G والألياف الضوئية بمطار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت في مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت)،اليوم الخميس، خدمات الإنترنت فائق السرعة عبر الجيل الخامس للهواتف المحمولة ( 5G ) والألياف الضوئية للمسافرين والقادمين عبر المطار.

وحضر حفل إعلان الإطلاق الرسمي للخدمتين لمستخدمي ورواد المطار، وزراء الاتصالات محمد شقير، الإعلام جمال الجراح، الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، ومسئولو شركة أوجيرو (الشركة الوطنية اللبنانية في مجال الاتصالات والإنترنت) .

وقال وزير الاتصالات - في تصريح - إن مطار رفيق الحريري الدولي أصبح من أوائل مطارات العالم، وأول مطار في منطقة الشرق الأوسط في تشغيل خدمات الجيل الخامس للإنترنت عبر الهواتف والأجهزة المحمولة، بما يعطي انطباعا دوليا جيدا عن المطار والخدمات التي يقدمها.

من جانبه، أشار وزير الأشغال والنقل، إلى أن الهدف من أعمال توسعة المطار وإدخال خدمات جديدة، مثل الإنترنت فائق السرعة عبر الألياف الضوئية والجيل الخامس، يأتي في إطار مواجهة ازدحام المطار وتوفير انسيابية الحركة وسرعة إنجاز المعاملات ومعاونة المسافرين والقادمين على قضاء فترات الانتظار والتنقل داخل المطار.