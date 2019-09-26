شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجموعة "على بابا" الصينية تكشف عن رقاقة فائقة الأداء للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مجموعة (علي بابا) الصينية، عن رقاقة عالية الأداء للذكاء الاصطناعي (هانقوانج 800) وذلك خلال مؤتمر "أبسارا 2019" المنعقد في مدينة (هانجتشو) بمقاطعة (تشجيانج) شرقي الصين.

وقال جيف تشانج المدير التكنولوجي للمجموعة -في تصريح اليوم الخميس- إن شركة (بينغتوقه) لأشباه الموصلات الفرعية التابعة للمجموعة، طورت الرقاقة التي تعتبر وحدة معالجة عصبية تتمتع بقوة حوسبية تبلغ عشرة أضعاف قدرة وحدات معالجة الرسوم التقليدية، ويمكنها التعامل مع أكثر من 78500 صورة في ثانية واحدة.

وأضاف تشانج أنه من المتوقع أن تعزز (هانقوانج 800) الكفاءة الحسابية لعلي بابا بشكل كبير في البحث المرئي والتطبيقات الأخرى، مشيرا إلى أن أعمال الرقائق هي الخطوة الأولى لمسار طريق علي بابا الطويل لتكون شركة تكنولوجيا ذات تنمية متوازنة بين أعمال البرمجيات والأجهزة.

ويعد مؤتمر أبسارا أول منصة تعرض ابتكارات المطورين في الصين.