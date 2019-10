تكنولوجيا: Android 10 Go يجلب آداء أسرع ومعايير أفضل لحماية الهواتف منخفضة التكلفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة جوجل Android 10 Go مؤخراً والذي يستهدف الهواتف منخفضة التكلفة بآداء أكثر سرعة وكفاءة أعلى في دعم هذه الفئة من الهواتف بالحماية بفعالية أفضل.

قدمت عملاق البحث برمجيات Android Go لدعم الإصدارات منخفضة التكلفة من هواتف الأندوريد بتجربة سلسلة مع مميزات الأندوريد، إلا أن هذه الفئة من الهواتف لم تحصل على الحماية المطلوبة غالباً مع نظام Android Go.

في تحديث Android 10 Go الذي أعلنت عنه جوجل مؤخراً، أكدت عملاق البحث على تعزيز معايير الحماية في الإصدار الجديد مع دعم النظام بكفاء وسرعة أعلى.

ومن المقرر أيضاً أن ينطلق Android 10 Go بتركيز أكبر على دعم الهواتف بالآداء السريع، كما تأتي التطبيقات أيضاً بآداء سريع وأكثر كفاءة عند التبديل بين التطبيقات المختلفة، أيضاً تأتي التطبيقات بميزة إطلاق سريع يصل إلى نسبة 10% أسرع من Android 9 Go.

أيضاً لتوفير معايير أعلى للحماية في Android 10 Go، تقدم جوجل نظام تشفير Adiantum جديد، يعمل على حماية البيانات دون أن يؤثر في آداء الهاتف، لذا لن يواجه مستخدمي هذه الفئة من الهواتف مشكلة في تسريب البيانات كما في السابق.

يذكر أن Google Go يأتي بميزة القراءة الصوتية إلى جانب دعم ميزة البحث المرئي Lens، كما تأتي ميزة Gallery Go لدعم إدارة وتنسيق معرض الصور في هذه الفئة من الهواتف، أيضاً يأتي تطبيق YouTube Go بآداء أفضل لدعم إستهلاك أقل للبيانات، ومن المقرر أن يبدأ Android 10 Go في الوصول إلى الهواتف خلال خريف هذا العام.

