نظام Android 10 Go Edition يجلب معه حماية أفضل، وسرعة أكبر للهواتف الإقتصادية

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد إطلاق أول إصدار من نظام Android Go منذ ما يقرب من عامين، قامت شركة جوجل الآن بإطلاق النسخة الأحدث من هذا النظام المخصص للأجهزة الإقتصادية. يركز نظام Android 10 Go Edition الجديد على تحسين نظام Google Adiantum لتشفير بيانات المستخدمين.

الميزة الرئيسية الأخرى هي تحسين نظام فتح التطبيقات، والذي أصبح الآن أسرع بنسبة 10 في المئة. أصبح مُبدل التطبيقات الآن أكثر مرونة وتزعم شركة جوجل أنها تمكنت من تقليل أحجام التطبيقات المثبتة مسبقًا بمقدار النصف، مما يترك المزيد من الذاكرة التخزينية للمستخدمين.

نظام Android 10 Go Edition الجديد يأتي مع جميع تطبيقات جوجل الخفيفة الأساسية مثل Gallery Go و Youtube Go و Google Maps Go بالإضافة إلى تطبيق Google Files الجديد. هناك أيضًا دعم للمشاركة المباشرة للملفات، وتحسين مُوفر بيانات الإنترنت، وتتطلع شركة جوجل للتعاون مع المزيد من المطورين لجلب مجموعة أكبر من التطبيقات الخفيفة.

من المقرر أن يصل نظام Android 10 Go Edition الجديد في وقت لاحق من خريف هذا العام مع مجموعة واسعة من الهواتف الذكية الإقتصادية التابعة للعديد من الشركات المصنعة في أكثر من 180 دولة حول العالم.