آبل تحذر مستخدمي آيفون 11 بشأن استبدال الشاشة

أصدرت شركة آبل تحذيرًا لمستخدمي أجهزة آيفون 11 يجدد رفضها لاستخدام قطع الغيار التابعة لجهات أخرى لإصلاح أجهزتها مرة أخرى.

وقالت عملاقة التكنولوجيا في صفحة دعم جديدة: إن مستخدمي (iPhone 11)؛ و (iPhone 11 Pro)؛ و (iPhone 11 Pro Max) سيرون رسالة شاشة مهمة إذا استبدلوا شاشاتهم بمكون ما بعد البيع.

ووفقًا للشركة، فإن هذا الإجراء الجديد ينطبق على أجهزة آيفون الجديدة وليس النماذج السابقة، وتقول الرسالة التي تظهر داخل الإعدادات في قسم حول الهاتف: إن الشركة غير قادرة على التحقق من أن هاتف آيفون يحتوي على شاشة آبل الأصلية.

وطرحت شركة آبل رسالة تحذير مماثلة لأجهزة (iPhone XR)؛ و (iPhone XS)؛ و (iPhone XS Max) في وقت سابق من هذا العام، لكن تلك الرسالة كانت مخصصة للبطاريات.

وقالت تلك الرسالة: تعذر التحقق من أن هاتف آيفون يحتوي على بطارية آبل الأصلية، مضيفة أن المعلومات الصحية غير متوفرة لهذه البطارية.

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ونشطت الشركة هذا التحذير المحدد مع (iOS 13.1)، وقد تخبر المستخدمين أيضًا أن الشركة حدثت معلومات جهاز الآيفون، ويعني ذلك أن الجهاز سوف يقدم ملاحظة أنه يحتوي على جزء غير مصرح به لاحتياجات الخدمة وتحليل السلامة.

وأوضحت آبل أن التحذير سيظهر على شاشة قفل آيفون المتأثر لمدة 4 أيام بعد اكتشاف المشكلة لأول مرة، ثم ينتقل إلى قائمة الإعدادات الرئيسية لمدة 15 يومًا أخرى، ثم ينتقل إلى قسم حول الهاتف ضمن الإعدادات.

وبالنظر إلى أن الرسالة مخفية إلى حد ما، فلن يكون لها أي تأثير على الطريقة التي يستخدم بها الأشخاص أجهزتهم، لكن الشركة أخبرت المستخدمين أن استخدام شاشة غير أصلية قد يؤدي إلى مشاكل في اللمس المتعدد، و دقة ألوان الشاشة، والسطوع، ومستشعر الإضاءة المحيطة.

ويقول التحذير: يجب على التقنيين الذين أكملوا التدريب ضمن خدمة آبل والذين يستخدمون قطع الغيار والأدوات الأصلية من آبل استبدال شاشات آيفون، وقد لا تتبع عمليات الاستبدال التي لا تجريها آبل أو مقدمو الخدمة المعتمدون أو التقنيون المعتمدون إجراءات السلامة والإصلاح الصحيحة وقد ينتج عنها عدم ملائمة وظيفة أو مشكلات تتعلق بجودة الشاشة أو سلامتها.

وأضاف التحذير “صممت شاشات آبل لكي تتواجد بشكل مناسب داخل الجهاز، وقد تؤدي الإصلاحات التي لا تستبدل البراغي أو العناصر الأخرى بشكل صحيح إلى ترك أجزاء فضفاضة يمكن أن تضر أو تتلف البطارية، وتتسبب في ارتفاع درجة الحرارة، أو تؤدي إلى الإصابة”.