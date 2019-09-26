شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأمم المتحدة: تغير المناخ والتلوث البلاستيكى يؤثران على محيطات الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسبب تغير المناخ محيطات العالم تتحول إلى كتلة من التلوث، الأمر الذى يؤدي لعواقب وخيمة على البشر.

وحسب موقع " انجادجيت" العلمي، نشرت الأمم المتحدة تقرير جديد يلقي الضوء على صحة محيطات الكوكب، حيث يحذر التقرير من أنه إذا لم يتم معالجة المناخ فإن ملايين البشر، قد يتأثرون سلباً من ارتفاع منسوب مياه البحر وتناقص أعداد الأسماك والطقس غير المنتظم.

وإذا استمر ارتفاع درجات الحرارة في العالم دون معالجة، فقد تصبح المحيطات أكثر حرارة من خمس إلى سبع مرات، حيث إن كل هذه الحرارة الزائدة تهدد النظم الإيكولوجية البحرية بسبب تحمض المحيطات.

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ولعل ما هو أكثر من ذلك فإنه بحلول نهاية القرن يتنبأ التقرير بأن الزيادات الشديدة في مستوى سطح البحر ستصبح أحداثًا سنوية، وبالمثل ستصبح الفيضانات الشديدة والطقس الخاطئ أكثر تواجداً في العديد من المناطق الساحلية مما يؤدي إلى تشرد السكان.

ويتنبأ التقرير بأن عدد الأسماك التي سيتمكن البشر من صيدها بشكل مستدام سينخفض بمقدار الربع بحلول نهاية القرن، وسيكون ذلك كارثيًا بالنسبة للعديد من المجتمعات الساحلية، حيث إن المأكولات البحرية تمثل حاليًا حوالي 17% من البروتين الحيواني في العالم وذلك بسبب أيضاً التلوث البلاستيكي.