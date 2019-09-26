تكنولوجيا: الفيس بوك تخطط لدعم Oculus Quest بميزة تتبع حركة اليد بدون أدوات في 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد الرئيس التنفيذي لشركة الفيس بوك خلال فعاليات Oculus Connect 6، أن نظارة Oculus Quest ستتيح للمستخدمين خلال 2020 التحكم والتفاعل في الواقع الإفتراضي بحركة اليد فقط.

على عكس الشائعات التي نشرت في الفترة السابقة والتي أشارت إلى خطط الفيس بوك لدعم مستخدمي نظارة Oculus Quest بأدوات مخصصة للحركة والتفاعل في الواقع الإفتراضي، إلا أن Mark Zuckerberg أكد في مؤتمر Oculus Connect 6 أن الفيس بوك لن تقدم أدوات مخصصة لنظارة Quest، لكن كبديل لذلك ستأتي ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التفاعل بحركة اليد مباشرة.

ومن المقرر أن تبدأ شركة الفيس بوك في تجربة الميزة الجديدة في نظارة Oculus Quest كجزء من SDK في بداية عام 2020، حيث يبدأ المطورين في دمج نظام تتبع حركة اليد في برمجيات الألعاب.

Advertisements

وتعد ميزة تتبع حركة اليد واحدة من المميزات التي حصلت عليها الفيس بوك بعد إستحواذ الشركة على Reality Labs التي عملت في السابق على وضع النواة لتطوير هذه التقنية منذ البداية، على أن تعتمد هذه التقنية على العمل من خلال كاميرات Quest بشكل رئيسي، مع نظام رؤية مخصص يعمل على رسم حركة اليد والأصابع في تقنية الواقع الإفتراضي.

يذكر أن ميزة تتبع حركة اليد تعد من الخطوات الهامة في تطور تقنية الواقع الإفتراضي في Quest لترتكز على أدوات أقل من الأدوات المستخدمة في نظارة HTC Vive على سبيل المثال والتي قد تعوق حركة المستخدم في مساحة كبيرة في الواقع الإفتراضي.

المصدر

اعلان

