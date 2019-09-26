Galaxy S11 سيحصل على كاميرا أساسية بدقة 108MP، وكاميرا مقربة 5x

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يزال يتعين علينا الإنتظار لعدة أشهر قبل أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S11 Series، ولكن هذا لا يمنع الشائعات من الحديث عن بعض التفاصيل حول المميزات الرئيسية. في شهر مايو الماضي، أعلنت سامسونج أنها بدأت الإنتاج الضخم لكاميرا توفر تقريب بصري يبلغ 5x، والآن صدر تقرير من وكالة الأنباء الكورية الجنوبية The Elec يقول أن سلسلة هواتف Galaxy S11 Series ستظهر لأول مرة مع الكاميرا المُقربة الجديدة التي تستند على مبدأ المنظار جنبًا إلى جنب مع كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل.

هذا يعني أن سلسلة هواتف Galaxy S11 Series تضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل وكاميرا تُوفر تقريب بصري يبلغ 5 أضعاف، وهناك فيديو بالفعل من Samsung Electro-Mechanics يعرض المستشعر الجديد والكيفية التي يعمل بها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الكاميرا المٌقربة تمتاز بحجم 5mm مما يسمح لها بعدم البروز كثيرًا من الواجهة الخلفية للهاتف. هناك أيضًا تقنية تثبيت الصورة OIS، وهي التقنية التي ستكون بالتأكيد مفيدة في هذه الأطوال البؤرية. في حين أن هذه مجرد تكهنات في الوقت الراهن، إلا أنه من المنطقي أن تقوم شركة سامسونج بإستخدام هذه الكاميرات الجديدة في هواتفها الرائدة للعام المقبل.