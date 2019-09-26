سامسونج تعمل على الأرجح على طراز إقتصادي من الهاتف Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - أصبحت سلسلة هواتف Galaxy Note Series من شركة سامسونج أكبر من المعتاد هذا العام مع إطلاق كل من Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، ولكن الشركة الكورية الجنوبية قد تضيف عضوًا آخر في وقت ما في المستقبل.

إكتشف القائمين في موقع SamMobile الإسم الرمزي لهاتف قادم من سامسونج، والذي يأتي مع بعض الإحتمالات المثيرة للإهتمام إذا كنت على دراية بنظام تسمية الشركة.

هذا الإسم الرمزي هو SM-N770F. من الواضح أن كلمة ” N ” الموجودة في هذا الإسم الرمزي تعني أن الجهاز المعني هنا ينتمي إلى سلسلة هواتف Galaxy Note Series، ولكن تحتوي جميع هواتف Galaxy Note الرئيسية على الأسماء الرمزية N9xx. عندما عدنا إلى الوراء إلى العام 2014، صدر هاتف آخر يحمل الإسم الرمزي N7xx ، وكان معروفًا بالإسم Galaxy Note 3 Neo أو SM-N750.

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لذا، يُحتمل أن يُنظر إلى SM-N770 كخلف من نوع ما لهذا الهاتف، وليس بشكل مباشر. كان ذلك بمثابة طراز إقتصادي، ويمكن للهاتف الجديد أن يكون بمثابة طراز إقتصادي من الهاتف Galaxy Note 10. من الواضح أنه نظرًا إلى أنه يٌعتبر جزءًا من سلسلة هواتف Galaxy Note Series، فيجب أن يحتفظ بالقلم الإلكتروني S Pen، بغض النظر عن المواصفات الأخرى التي سيأتي بها.

في الوقت الراهن، المعلومات الوحيدة ” الثابتة ” هي أن الهاتف SM-N770 الجديد سيأتي مع 128GB من الذاكرة الداخلية.