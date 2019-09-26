شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هواتف آيفون 2020 ستمتلك تصميما مشابها لهواتف آيفون 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن هواتف آيفون المقبلة من شركة أبل والتى ستصدر فى 2020، ستأتى بهيكل وإطار معدنى، مع تصميم يشبه إلى حد كبير هواتف آيفون 4، التى صدرت فى عام 2010، حيث من المنتظر أن يمتلك هيكلا معدنيا مسطحا وزجاج 2.5D.

وبحسب موقع MacRumors الأمريكى، فقال المحلل الشهير "مينج تشى كو"، إنه يتوقع أن يتغير تصميم هواتف آيفون 2020 ليكون مشابها لهواتف آيفون 4، حيث تتميز هواتف أيفون 4 بكونها تمتلك حواف مربعة وسميكة على عكس الهواتف الحالية من الشركة، والتى تأتى بحواف نحيفة ودائرية.

وقد كانت أبل تستخدم هذا التصميم حتى جاء هاتف آيفون 6 الذى وفر تصميما مختلفا استمر حتى آيفون X، الذى وفر هو الآخر بعض الإضافات مع الحفاظ على الشكل العام، إلا أن التصميم القديم لا يبدو بالفكرة الجديدة، إذ أعادته شركة أبل مع أجهزة آيباد برو العام الماضى، والآن تحاول أن تضيفه إلى هواتفها القادمة فى 2020.

وحتى الآن ليس من المعروف ما السبب الذى قد يدفع أبل للعودة لمثل هذا التصميم، إلا أن الكثير من التقارير تشير إلى أن الأمر قد يكون بسبب حجم البطارية، إذ ترغب الشركة فى توفير بطاريات تدوم لفترات أطول.