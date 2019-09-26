شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استقالة "ديفين وينيج" المدير التنفيذى لمنصة التجارة الإلكترونية eBay والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم "ديفين وينيج" المدير التنفيذى لعملاق التجارة الإلكترونية eBay باستقالته من منصبه فى الشركة، وذلك نظراً لخلافات الرأى ووجهات النظر مع مجلس الإدارة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فبحث التقارير فإن الخلافات مع مجلس الإدارة جاءت بسبب بحث المجلس إمكانية بيع بعض قطاعات الشركة، وهو ما يرفضه المدير التنفيذى، الذى أمضى 4 سنوات فى إدارة متجر eBay، وأفصح مؤخراً أنه ليس على وفاق مع مجلس الإدارة الجديد.

وكانت منصة eBay قد عينت مجلس إدارة جديد منذ بضعة أشهر وقالت حينها إنها تبحث بيع بعض القطاعات مثل خدمة StubHub وقطاع الإعلانات المبوبة بعد ضغوطات تعرضت لها من صناديق الاستثمار Elliott Management Corp وStarboard Value، فيما لم يخف رئيس مجلس الإدارة Thomas Tierney ترحيبه بالاستقالة حيث قال إن الشركة بحاجة إلى مدير تنفيذى جديد فى هذه الفترة.

وبعد استقالة "وينيج" من المنتظر أن يتولى Scott Schenkel المدير المالى للشركة منصب المدير التنفيذى مؤقتاً حتى يتم البحث عن مدير جديد.