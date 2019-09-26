شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية تتبع العين تساعد فى تحقيق قيادة أكثر أمانًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون تطبيقين جديدين لتكنولوجيا تتبع العين يمكن أن يساعد فى جعل القيادة أكثر أمانًا، حيث قال الباحث يونج هيوب الذى يشغل منصب أستاذ مساعد جامعة فوم ميسورى فى الولايات المتحدة: "قبل التعطل، يمكن تشتيت انتباه السائقين بسهولة من خلال تحذير تجنب الاصطدام - وهى ميزة شائعة فى السيارات - ونحن نشعر أن هذا قد يكون مشكلة متنامية فى حوادث تصادم المركبات المرتبطة بتشتيت الانتباه.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقال كيم "لذلك، يجب أن توجد قناة اتصال ثنائية الاتجاه بين السائق والمركبة، فعلى سبيل المثال، إذا كان السائق على علم بحدوث تصادم محتمل، فلن تضطر السيارة إلى تحذير السائق بنفس القدر"، ومع ذلك، إذا وفرت المركبة تنبيهاً، بحد ذاتها، يسبب إلهاء، فقد يؤدى ذلك أيضًا إلى حدوث تصادم، كما قال الباحث.

وبالنسبة للدراسة، راقب الباحثون كيف تغير التلاميذ استجابةً لردود أفعالهم الجسدية على تحذير تجنب الاصطدام بواسطة نظام أمان مدعوم بالسيارات، ويعتقد الباحثون أن لديهم بيانات كافية لبدء الخطوة التالية لتطوير نموذج اتصال ثنائى الاتجاه، ويمكن أن يساعد العلماء أيضًا على إيجاد طريقة لتقليل حوادث تصريف القيادة المبعثرة من خلال منظور مباشر فى سلوك السائق، وفقًا للدراسة.

وباستخدام جهاز محاكاة القيادة، قيم الباحثون السلوك الجسدى للسائق فى الوقت الفعلى من خلال التركيز على أعين السائق عند وقوع الحادث، وقد تم تقديم الدراسة فى عام 2019 فى المؤتمر الدولى حول العوامل البشرية التطبيقية وبيئة العمل فى واشنطن.