تكنولوجيا: Oculus Link ميزة تحول نظارة Quest إلى تجربة تحاكي Rift في ألعاب الواقع الإفتراضي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن Mark Zuckerberg الرئيس التنفيذي لشركة الفيس بوك خلال فعاليات مؤتمر Oculus Connect 6 عن جلب ميزة Oculus Link الجديدة لمستخدمي Quest التي تتيح تحويل النظارة إلى تجربة تحاكي Rift.

تأتي ميزة Oculus Link التي قدمت من الفيس بوك لدعم مستخدمي نظارة Quest بتجربة مكتبة ألعاب Rift، حيث يمكن لهذه الميزة أن تتيح إتصال النظارة بأجهزة الحاسب عن طريق كابل USB C.

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ومن المقرر أن تتوفر ميزة Oculus Link التي تحول نظارة Quest المستقلة إلى تجربة تحاكي Rift خلال شهر نوفمبر، كما أكد Zuckerberg على أن هذه الميزة ستدعم أغلب أسلاك كابل USB C، كما أنها ستجعل نظارة Quest صفقة رابحة بقيمة 400 دولار فقط للمستخدمين، يمكن أن تدعم المستخدم كنظارة مستقلة أو بتجربة متكاملة لتقنية الواقع الإفتراضي عند الإقتران مع أجهزة الحاسب.

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