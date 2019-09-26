تكنولوجيا: مساعد أليكسا سيبدأ بمحاكاة أصوات المشاهير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خلال مؤتمر الأجهزة الخاص بها، أعلنت شركة أمازون أنه قد تم تطوير تقنية تحويل النص إلى كلام (Neural TTS) التي تقوم بتشغيل أليكسا بما يكفي بحيث يمكنها محاكاة أصوات المشاهير، وسيكون أول صوت يتم محاكاته هو صوت الممثل الأمريكي صامويل جاكسون.
فسيقوم صامويل بإخبارك النكات الطريفة أو مشاركة معلومات حول الطقس أو حتى ضبط الوقت أو أيضًا الرد على أسئلتك.
وسيكون صوت الممثل متاح في وقت لاحق من هذا العام مقابل 0.99 دولار مع المزيد من الأصوات القادمة في عام 2020. وتقول أمازون إن هذا سعر خاص لفترة محدودة، لذا إذا كنت تريد توفير بضعة دولارات، فعليك الاشتراك عاجلًا وليس باجلًا. كما أننا لسنا متأكدين ما إذا كان هذا السعر لكل صوت واحد أو لجميع أصوات المشاهير التي ستتوفر العام المقبل.
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