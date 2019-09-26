تقرير جديد يُسلط الضوء على تصميم هواتف iPhone القادمة في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان عن سلسلة هواتف iPhone 11 Series منذ أسبوعين فقط، ولكن الشائعات بدأت تتحدث الآن عن الجيل التالي. لقد رأينا تقارير حول الأحجام الممكنة التي ستأتي بها هواتف iPhone القادمة في العام المقبل والتي ستبلغ على الأرجح 5.4 إنش و 6.1 إنش و 6.7 إنش، فضلا عن إستخدام قطع أصغر في الشاشة ودعم شبكات الجيل الخامس 5G. أحدث المعلومات التي كشف عنها المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo تشير إلى أن هواتف iPhone القادمة في العام المقبل ستحصل على تغييرات جذرية على مستوى التصميم من خلال العودة إلى إستخدام هيكل iPhone 4.

المحلل Ming-Chi Kuo يقول أن هواتف iPhone القادمة في العام المقبل ستأتي مع إطار معدني مسطح وزجاج منحني الحواف. ومن المتوقع أن يؤدي التصميم الجديد ودعم شبكات الجيل الخامس 5G إلى زيادة الطلب بحيث يُتوقع أن تبلغ الشحنات نحو 85 مليون وحدة في العام 2020. وسيؤدي ذلك أيضًا إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج التي ستنعكس على السعر النهائي للهاتف.

من المتوقع أن تأتي جميع هواتف iPhone الثلاثة التالية مع شاشات تستند على تكنولوجيا OLED، بينما يُشاع أيضًا أن الطرازين الأكثر تكلفة سيحصلان على كاميرا جديدة ثلاثية الأبعاد في الواجهة الخلفية.