أجهزة آيفون القادمة تتميز بتصميم مشابه لتصميم iPhone 4

تستعد آبل للكشف عن أجهزة آيفون الجديدة للعام القادم 2020، والتي أعيد تصميمها، بحيث أنها تتميز بإطار معدني جديد يشبه التصميم الذي استخدامه الشركة لجهاز (iPhone 4)، وذلك وفقًا لمذكرة بحثية أجراها المحلل البارز مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo.

ويقول كو في المذكرة البحثية: إن آبل ستغير تصميم هواتف آيفون الرائدة للعام المقبل بشكل كبير، دون تقديم الكثير من التفاصيل حول كيف سيكون هذا التصميم الجديد، وذلك بعد أن حافظت آبل على تصميم الهاتف الحالي منذ إصدار (iPhone X) في عام 2017.

وأشار كو، الذي يتمتع بسجل حافل في التنبؤ بإعلانات آبل قبل فترة طويلة من الإعلان عنها رسميًا، إلى أن سطح الإطار المعدني للهواتف سوف يتغير إلى تصميم مشابه لجهاز (iPhone 4)، بحيث يحل محل التصميم الحالي للسطح.

وكان هاتف (iPhone 4) يتمتع بالمقارنة مع أجهزة آيفون السابقة بتصميم ذو حواف مربعة، وعادت آبل مؤخرًا إلى هذا التصميم على واحد من منتجاتها، وهو حاسب آيباد برو (iPad Pro) لعام 2018، والذي تجنب الحواف المنحنية التي شوهدت على معظم الأجهزة اللوحية الأخرى من آبل.

ومع ذلك، فإن المذكرة البحثية تشير إلى أن الهاتف سيظل يستخدم الزجاج مع وجود انحناء خفيف في الجهة الأمامية والخلفية للهاتف، وهو ما افتقده جهاز حاسب آيباد برو (iPad Pro) لعام 2018.

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يذكر أن تصميم هاتف (iPhone 4) أثار جدلًا واسعًا بسبب أنه جعل المستخدمين يفقدون استقبال الخلية إذا أمسكوا بالجهاز بشكل غير صحيح، مما أجبر شركة آبل على إعطاء أغلفة مجانية لحل المشكلة.

وتوضح المذكرة البحثية أن الإطار المعدني سيتم تصميمه لتقليل أي أثر يمكن أن يحدثه المعدن على نقل الترددات للهاتف، كما أن آبل قد نجحت في دمج الهوائيات في جوانب العديد من هواتفها الحديثة، مما يشير إلى نهاية مشكلة الهوائيات.

وكرر المحلل أن أجهزة آيفون للعام المقبل يجب أن تدعم شبكات الجيل الخامس (5G)، وتوقع في وقت سابق من هذا العام أن جميع طرز آيفون 2020 الثلاثة ستدعم (5G).