AltStore .. متجر تطبيقات iOS بديل بدون كسر الحماية

أعلن المطور رايلي تيسوت Riley Testut عن إطلاق (AltStore)، وهو بديل لمتجر آبل المسمى آب ستور (App Store)، بحيث ينشر البرامج التي يوقل تيسوت: إنها قد تدفع حدود (iOS) دون الحاجة إلى أدوات كسر الحماية، مما يجعله متاحًا حتى للمستخدمين على (iOS 13).

ولدى شركة آبل بعض القوانين الصارمة حول ما يمكن نشره على متجر تطبيقاتها، إذ لا يمكن لمستخدمي آيفون وآيباد تثبيت تطبيقات، مثل برامج محاكاة منصات الألعاب؛ أو تطبيقات تورنت، وبالرغم من ظهور بعض الحلول على الويب، لكنها تتطلب عادة كسر حماية الجهاز.

ويوضح مطور تطبيقات iOS – الذي عمل لسنوات على محاكاة ألعاب الفيديو المحمولة – أن المشروع لديه القدرة على تغيير نظام (iOS) بالكامل.

ويدعم المتجر محاكي نينتندو الخاص بالمطور – المسمى (Delta) – والذي يتيح لأي شخص لديه جهاز آيفون أو آيباد تشغيل لعبة (Super Mario) وغيرها من الألعاب الكلاسيكية، دون كسر حماية جهاز (iOS)، ويمكن لأي شخص تنزيل (AltStore) الآن.

وتتوفر في الوقت الحالي نسخة من محاكي (Delta) تسمى (Delta Lite)، والتي تدعم ألعاب (NES)، ويقول يتسوت: إن النسخة الكاملة تدعم منصات (SNES)؛ و (Game Boy)؛ و (Game Boy Advance)؛ و (Nintendo 64).

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وبفضل دعم (iOS 13) لأذرع التحكم بمنصات الألعاب (Sony DualShock 4) و (Xbox One)، فإن بإمكان المستخدمين لعب هذه الألعاب الكلاسيكية باستخدام ذراع التحكم الأساسية بمنصة الألعاب أو مع أي لوحة ألعاب مدعومة من (MFi).

ووفقًا لمقال على المدونة الشخصية للمطور، فإن متجر (AltStore) يستخدم ميزة تقدمها آبل للمطورين لاختبار تطبيقاتهم على أجهزة حقيقية، بدلاً من شهادات المؤسسات التي يمكنها إيقافها بسهولة.

وتخدع الأداة بشكل أساسي الجهاز وتجعله يظن أنه يثبت تطبيقات صنعها المستخدم بنفسه، ولا يمكن لشركة آبل بهذه الطريقة إيقاف تشغيل متجر (AltStore) إلا إذا غيرت شيء أعمق على نظام (iOS) عبر تحديث مستقبلي.

وتبعًا إلى أنه يجب تثبيت هذه التطبيقات بشكل نظري من (Xcode)، فإن متجر (AltStore) يحاكي تلك العملية باستخدام تطبيق مصاحب لنظامي ماك وويندوز، ويمكن للمستخدمين تثبيت التطبيقات مباشرة من آيفون وآيباد.

وتتطلب العملية إدخال معرف آبل الخاص بالمستخدم مع كلمة مرور خاصة بالتطبيق، والتي يمكن توليدها عبر الإنترنت من بوابة إدارة (Apple ID) المخصصة، ويستخدم (AltStore) مزامنة (iTunes Wi-Fi) لضمان تحديث التطبيق أسبوعيًا.