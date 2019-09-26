شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تسعى لوضع قواعد لتقنية التعرف على الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف "جيف بيزوس" الرئيس التنفيذى لشركة أمازون أن فريق السياسة العامة للشركة يعمل على وضع لوائح مقترحة حول تقنية التعرف على الوجه، وهى تقنية حديثة العهد أثارت انتقادات لوحدة الحوسبة السحابية لشركة أمازون.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال بيزوس فى تصريح له: "يعمل فريق السياسة العامة لدينا بالفعل على لوائح التعرف على الوجه، ومن المنطقى تنظيم ذلك"، وأضاف "أنه مثال مثالى على شىء له استخدامات إيجابية حقًا، لذلك لا ترغب فى تقييده، وفى الوقت نفسه، هناك الكثير من الإمكانات المحتملة للانتهاكات باستخدام هذا النوع من التكنولوجيا، ولذا فنحن نريد بعض اللوائح".

وقد أشار النقاد إلى هذه التقنية من أمازون وغيرها، والتى ناضلت من أجل تحديد جنس الأفراد ذوى البشرة الداكنة فى الدراسات الحديثة، وقد أثار ذلك مخاوف من اعتقالات جائرة إذا تم استخدام التكنولوجيا من قبل المزيد من وكالات إنفاذ القانون لتحديد المشتبه بهم، فيما واجهت أمازون انتقادات أكثر من منافسيها جزئياً لأنها قامت بتسويق التكنولوجيا للشرطة، ودافعت عن ممارساتها.

وقالت الشركة إن جميع مستخدمى خدمتها Rekognition، يجب عليهم اتباع القانون، ويؤكد الاهتمام المتزايد باللوائح التنظيمية السخط فى الولايات المتحدة على التكنولوجيا، التى استخدمتها الوكالات الحكومية لسنوات، وأصبحت الآن أكثر قوة مع صعود تقنيات الحوسبة السحابية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.