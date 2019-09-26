شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو.. مارك زوكربيرج يكشف عن مستقبل الواقع الافتراضى على Oculus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، أن نظارة الواقع الافتراضى Oculus تأتى خلال الفترة المقبلة بميزة تتبع إشارة الأصابع، ونشر زوكربيرج 3 فيديوهات تتعلق بمعرض Oculus Connect 6، يكشف خلالها عن ميزة تتبع إشارة الأصابع التى تأتى إلى نظارة الواقع الافتراضى.

وخلال الفيديو كشف مؤسس فيس بوك عن حركة اليد فى الواقع الافتراضى التى تعمل على رسم حرف O وC ومن ثم رقم 6، وهو ما يشير إلى مؤتمر Oculus Connect 6.

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وأضاف زوكربيرج فى تعليقه على الفيديو التشويقي، ”أنه يشارك آخر ما توصل إليه فريق العمل فى Oculus فى تقنية الواقع الافتراضى والواقع المعزز"، وكشف فيس بوك خلال معرضه عن عدد من الخدمات الجديدة التى ستزيد من قدرات (كوست) وتمنح الناس طرائق جديدة للتفاعل مع المحتوى المفضل لديهم، وفق ما قالت الشركة.