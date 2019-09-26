تكنولوجيا: مسؤول تنفيذي من Amazon يروج لسماعة Echo Buds الجديدة ويرتدي سماعة AirPods من ابل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر Dave Limp مسؤول تنفيذي من شركة Amazon في فيديو يستعرض من خلاله منتجات الشركة الجديدة ومن بينها سماعة Echo Buds، إلا أن المسؤول التنفيذي إرتدى سماعة ابل AirPods اللاسلكية أثناء إستعراض منتجات الشركة.

يبدو أن شركة أمازون لم تستعد بنموذج خاص من سماعتها اللاسلكية الجديدة Echo Buds ليظهر في الفيديو الترويجي الذي قدم من Dave Limp، فالبرغم أن سماعة Echo Buds اللاسلكية الجديدة تتوفر للطلب المسبق بسعر 129 دولار تقريباً، إلا أن Dave Limp ظهر مع سماعة ابل.

ولقد قدمت Amazon مجموعة من المنتجات الجديدة التي تأتي بميزة دعم مساعدها الإفتراضي Alexa، والتي إستعرضها Limp من جديد في تصريحاته مع بلومبرج، إلا أن سماعة AirPod كانت تظهر بشكل واضح في المقابلة الإعلامية.

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ولا تعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها أحد المسؤولين أو الموظفين من منافسي شركة ابل بمنتجات الشركة، حيث رصدت منتجات وأجهزة ابل في العروض الترويجية للكثير من أجهزة Android.

يذكر أن سماعة أمازون اللاسلكية Echo Buds تأتي بعمر شحن يصل إلى 5 ساعات، مع ميزة التحكم باللمس، وتقنية إلغاء الضوضاء التي طورت بالتعاون مع Bose، حيث تتوفر السماعة للطلب المسبق اليوم بسعر 129.99 دولار، على أن يبدأ الشحن في 30 من أكتوبر.

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