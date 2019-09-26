تكنولوجيا: جهاز Echo Dot الجديد من أمازون يأتي بساعة مدمجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة أمازون الجيل الرابع من Echo Dot والذي يحتوي على ساعة مدمجة من الجانب، حيث ستعمل هذه الساعة المدمجة على عرض الوقت ودرجات الحرارة.

فلن تحتاج إلى الاستعانة بأليكسا لمعرفة الوقت عند استيقاظك من النوم، كل ما ستفعله هو النظر إلى جهاز Echo لمعرفة ذلك.

وإذا قمت باستخدامها كمنبه، فستتمكن من النقر على الجهاز لتفعيل ميزة الغفوة إذا كنت تريد وقت إضافي للنوم.

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سيتوفر جهاز Echo Dot مقابل 60 دولار، وستبدأ الشركة بتلقي الطلبات المسبقة بدءًا من اليوم.

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