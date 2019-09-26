كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة أمازون الجيل الرابع من Echo Dot والذي يحتوي على ساعة مدمجة من الجانب، حيث ستعمل هذه الساعة المدمجة على عرض الوقت ودرجات الحرارة.
فلن تحتاج إلى الاستعانة بأليكسا لمعرفة الوقت عند استيقاظك من النوم، كل ما ستفعله هو النظر إلى جهاز Echo لمعرفة ذلك.
وإذا قمت باستخدامها كمنبه، فستتمكن من النقر على الجهاز لتفعيل ميزة الغفوة إذا كنت تريد وقت إضافي للنوم.
سيتوفر جهاز Echo Dot مقابل 60 دولار، وستبدأ الشركة بتلقي الطلبات المسبقة بدءًا من اليوم.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: جهاز Echo Dot الجديد من أمازون يأتي بساعة مدمجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.