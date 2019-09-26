تكنولوجيا: أحدث جهاز Echo من أمازون يأتي بصوت أفضل مع نفس السعر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم أمازون جهاز Echo جديد والذي يرتكز على تحسين تجربة الاستماع للموسيقى بسعر 99 دولار أمريكي، ويأتي الجهاز الحديث بنفس الميزات الصوتية الأساسية بما في ذلك محركات النيوديميوم ومكبر الصوت 3 بوصة، وتدعي أمازون أن معدلات الارتفاع ستكون أكثر وضوحًا.

وعلى ما يبدو، فإن جهاز Echo الجديد سيأتي بطبقة من القماش من الخارج والتي تشبه تصميم جهاز Homepod الجديد إلى حد ما، كما قد تم إضافة لون جديد إلى جانب اللون الرمادي الداكن والرمادي الفاتح والرملي، وهو اللون الأزرق الفاتح.

لم تنشر أمازون المزيد من التفاصيل بخصوص جهاز Echo الجديد، ولكن هناك ميزة جديدة والتي من المؤكد أنها قادمة مع الجهاز؛ ميزة Guest Connect، والتي من شأنها أن تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك عند قول “أليكسا، قومي بتوصيل حسابي” عند استخدام جهاز Echo أثناء زيارتك أحد منازل أصدقائك على سبيل المثال.

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