شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة يابانية ترفض استئناف مواطنين لمنع تشغيل محطة نووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيدت محكمة عليا فى اليابان حكم محكمة أدنى درجة والخاص برفض طلب مواطنين محليين لمنع تشغيل محطة مفاعلات نووية فى مقاطعة ساجا فى جنوب غربى البلاد لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقضت المحكمة العليا فى فوكواكاى بأن المعايير الأكثر صرامة التي وضعتها البلاد للمفاعلات النووية والتي طبقت عقب كارثة فوكوشيما النووية فى عام 2011 وإجراءات السلامة التي اتخذتها شركة الطاقة الكهربائية في تشغيل المفاعلين الثالث والرابع لمحطة جينكاى النووية ملائمة تماما.

وقال رئيس هيئة المحكمة القاضى نوريوكى يامانوتشى قى حيثيات الحكم، إنه من الصعب القول "إنه لا توجد احتمالية لانفجار كبير" للبراكين، بما فى ذلك بركان جبل اسو بمقاطعة كوكاموتو المجاورة، ولكن الخطر ضئيل بما يكفى بغض النظر عن المنطق العالم".

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كما أكدت المحكمة أنه لا توجد أى مشكلة فيما يتعلق بإجراءات مكافحة الإرهاب في المنشأة النووية.

يذكر أن نحو سبعين مواطنا استأنفوا الحكم الصادر من محكمة ساجا الجزئية الصادر فى شهر مارس من العام الماضي الذى قضى برفض الطلب الخاص بمنع تشغيل المفاعلات النووية.