شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعطل مكيف الهواء فى محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ رائد الفضاء الروسى ألكسندر سكفورتسوف، أمس الأربعاء، المتخصصين فى مركز مراقبة الروسى عن فشل نظام تكييف الهواء على متن المحطة الفضائية الدولية.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن ألكسندر سكفورتسوف قال للمركز، حيث تقوم وكالة ناسا ببث المكالمات مع طاقم محطة الفضاء الدولية مع متخصصين على الأرض، "هناك رسالة حول توقف عمل مكيف الهواء على متن المركبة"، مشيرة إلى أن هناك نظامين لتكييف الهواء على متن المركبة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن التحمت المركبة "سويوز أم أس 15" بنجاح مع محطة الفضاء الدولية، مساء أمس الأربعاء