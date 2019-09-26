شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. ابتكار روبوت على شكل "كلب" يمكنه فتح الأبواب ويستخدم فى أماكن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكرت شركة بوسطن ديناميكس روبوت جديد على شكل كلب يمكنه فتح الباب وقد يكون مفيد فى أماكن العمل، حيث يمكن استخدامه في المصانع لأغراض أمنية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يبلغ طول الكلب الروبوت " Spot " حوالي 3 أقدام ولديه رؤية ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى 17 مفصل لمساعدته على التحرك بشكل سلس.



الكلب الروبوت 1

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وقال مارك رايبرت، الرئيس التنفيذي لشركة بوسطن ديناميكس "سنتابع مع عملائنا معرفة مدى أهمية الروبوتات، وكيف تكون مفيدة لديهم".

ويأمل رايبرت أن يتم استخدام روبوت Spot في الصناعات بما في ذلك البناء والتسليم والأمن والمساعدة المنزلية، فإنه مصمم خصيصًا للمساعدة في مكان العمل، حيث يمكنه حمل الحمولات الصافية وتجنب العقبات وتحمل البيئات المتربة والرطبة.



الكلب الروبوت 2

وتم تصميم Spot ليكون نظامًا أساسيًا متينًا وقابلًا للتخصيص، وهو يحقق بشكل مستقل احتياجات الاستشعار الصناعية والتشغيل عن بُعد.