تكنولوجيا: مؤسس الفيس بوك يلمح إلى جلب ميزة تتبع إشارة الأصابع في Oculus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في مقطع فيديو تشويقي ألمح الرئيس التنفيذي Mark Zuckerberg مؤخراً إلى أن نظارة الواقع الإفتراضي Oculus تأتي خلال الفترة القادمة بميزة تتبع إشارة الأصابع.

نشر الرئيس التنفيذي لشركة الفيس بوك فيديو تشويقي إستعداداً لفعاليات معرض Oculus Connect 6، يكشف عن ميزة تتبع إشارة الأصابع التي تأتي إلى نظارة الواقع الإفتراضي.

ولقد كشف الفيديو التشويقي عن حركة اليد في الواقع الإفتراضي التي تعمل على رسم حرف O وC ومن ثم رقم 6، وهو ما يشير إلى مؤتمر Oculus Connect 6.

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كما أضاف Mark Zuckerberg في تعليقه على الفيديو التشويقي” أنه يشارك أخر ما توصل إليه فريق العمل في Oculus في تقنية الواقع الإفتراضي والواقع المعزز”.

ولقد إستحوذت شركة الفيس بوك خلال الفترة الماضية على CTRL Labs، وهي واحدة من الشركات الناشئة التي عرفت بتطوير تقنية تتبع إشارة الأصابع في سوارة لليد نعمل على قراءة الإشارات الإلكترونية، من جانب أخر سجلت الفيس بوك أيضاً براءة إختراع لتقنية تتبع إشارة الأصابع في وقت سابق هذا العام.

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