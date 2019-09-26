أول مكالمة لـ «هزاع المنصوري» من داخل محطة الفضاء الدولية .. الإمارات «فخر العرب»

الموجز

في أول رسالة له من داخل محطة الفضاء الدولية ، قال أول رائد فضاء اماراتي هزاع المنصوري : طموح زايد اليوم وصل الفضاء وعانق النجوم وهذه هي البداية ... سلامي لقادتنا وشيوخنا وشعبنا والوطن العربي.

وكان المنصوري قد وصل في تمام الساعة الثانية والنصف في الساعات الأولى من صباح اليوم محطة الفضاء الدولية.

وكانت الرحلة التاريخية قد انطلقت في الساعة المحددة لإطلاق الصاروخ "سويوز" عند الخامسة وست وخمسين دقيقة بالتوقيت المحلي.

ويرافق هزاع المنصوري على متن المركبة "سويوز أم أس 15"، التي انطلقت من مدينة بايكونور، كل من رائدي الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأميركية جيسيكا مير.