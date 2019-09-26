شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تطلق تطبيقا جديدا لتوفير الرعاية الصحية لموظفيها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح بإمكان بعض موظفي أمازون وعائلاتهم الآن الوصول إلى تطبيق جديد يسمى Amazon Care، وهو برنامج يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى المتخصصين الصحيين عبر دردشة الفيديو والدردشة النصية.

نقلاً عن موقع “TheVerge” الأمريكي، فتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي سعت فيه أمازون إلى خفض تكاليف الصحة الداخلية مع استمرارها في سوق الرعاية الصحية المتنامي، حيث تتعاون أمازون مع شركة مقرها في واشنطن تدعى "مجموعة الواحة الطبية" لتقديم خدمة طبية عن بعد لموظفيها في سياتل، كما هناك خطط لتوسيع نطاق التغطية ليشمل الموظفين الآخرين.

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وقالت رسالة تم إرسالها إلى موظفي أمازون حول البرنامج الجديد: "نتطلع إلى المساعدة في بناء وتوسيع نطاق الفائدة لتلبية احتياجات المزيد من الموظفين في الأشهر والسنوات المقبلة".

التطبيق متاح فقط لموظفي أمازون الذين لديهم خطة صحية معتمدة من أمازون ويعيشون ويعملون في منطقة سياتل.