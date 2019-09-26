شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح Opera Mini يحصل على مميزات جديدة تتيح له العمل "أوفلاين" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل تطبيق Opera Mini الشهير على تحديث جديد يتيح للمستخدمين العديد من المميزات بما في ذلك نقل الصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية بين الأجهزة القريبة بسرعة عالية، دون استخدام بيانات، مع إضافة ميزة مشاركة الملفات دون اتصال الجديدة في Opera Mini حيث لم تعد هناك حاجة لتنزيل تطبيق مخصص لمشاركة الملفات.
ونقلاً عن موقع “Gadgetsnow” الهندي، يمكن لهذه الميزة نقل الملفات بسرعات تصل إلى 30 ميجا بايت / ثانية مم يجعلها أسرع حل لمشاركة الملفات، حيث يجري استخدام متصفح Opera Mini من قبل أكثر من 100 مليون شخص حول العالم.
فيما قال كيستيان كولوندرا، رئيس المتصفحات في أوبرا: "لبدء إرسال الملفات أو استلامها يحتاج المستخدم إلى فتح "مشاركة الملفات" في القائمة واختيار "إرسال" أو "تلقي"، سيعرض Opera Mini رمز الاستجابة السريعة للجهاز القريب لمسحها وتوصيلها".
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: متصفح Opera Mini يحصل على مميزات جديدة تتيح له العمل "أوفلاين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.