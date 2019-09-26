صفقة اليوم.. خطة Wix غير المحدودة لإنشاء موقع إلكترونية احترافية مع خصم 73%

خطة Wix غير المحدودة Wix Premium Unlimited Plan.

مدة الاشتراك: عام.

تتيح لك هذه الصفقة إنشاء مواقع إلكترونية احترافية بدون الحاجة إلى تعلم البرمجة، أو دفع تكاليف عالية.

الحصول على نطاق مخصص.

استمتع باستضافة ويب سريعة وموثوق بها باستخدام نطاق ترددي غير محدود.

مساحة تخزين تصل إلى 10 جيجابايت.

إزالة الإعلانات من موقع الويب الخاص بك.

الحصول على أدوات لتتبع وتحليل وتحسين الزيارات لموقعك.

تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات الأخيرة، والمستقبلية.

هذه الخطة متاحة فقط للمستخدمين الجدد.

السعر الأصلي قبل الخصم: 150 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 73%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

من المعروف أن بناء المواقع الإلكترونية يعتبر أمرًا معقدًا ومكلفًا من حيث الوقت والجهد والمال، حيث يتطلب إتقان الكثير من مهارات البرمجة والتصميم، لذلك تعتبر منصات إنشاء المواقع الإلكترونية الحل الأمثل للأفراد، والشركات الصغيرة والناشئة، حيث تتيح لها إنشاء مواقع إلكترونية احترافية دون الحاجة إلى التعامل مع شركات البرمجيات، أو مطوّري الويب ودفع مبالغ باهظة مقابل إنشاء موقع إلكتروني جديد.

إذا كنت ترغب في بدء نشاطك التجاري، وتريد إنشاء موقع إلكتروني بسهولة في وقت قصير، أو إنشاء متجر إلكتروني على الإنترنت، أو مدونة، أو موقع شخصي للترويج لخدماتك، يمكنك الاستفادة من الاشتراك في خطة موقع Wix غير المحدودة لمدة عام (Wix Premium Unlimited Plan) مع خصم يصل إلى 73%.

تبلغ تكلفة الاشتراك في خطة (Wix Premium Unlimited) لمدة عام 150 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة للحصول عليها مقابل 39.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 73 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

يُعد Wix واحدًا من أشهر المواقع المتخصصة في بناء المواقع الإلكترونية، حيث إنه سهل الاستخدام ويوفر الكثير من خيارات التخصيص. بالإضافة إلى المئات من القوالب الاحترافية المميزة، وعناصر التصميم المتطورة التي تجعل تصفح موقعك فيما بعد تجربة رائعة للمستخدم.

Advertisements

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يمكنك البدء من الصفر أو الاختيار من بين أكثر من 500 قالب جاهز مما يمنحك المرونة القصوى. تستطيع أيضًا أن تجعل موقعك ينبض بالحياة باستخدام خلفيات الفيديو وتأثيرات التمرير والرسوم المتحركة.

يمكنك إنشاء موقع بنطاق مخصص، مع سعة تخزينية تصل إلى 10 جيجابايت، بالإضافة إلى ذلك ستحصل على أدوات بسيطة لتتبع وتحليل وتحسين الزيارات القادمة لموقعك.

الحصول على الصفقة: من هنا.