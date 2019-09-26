شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Spotify تطلق تطبيقاً جديداً خاص بالموسيقى .. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد خدمة الموسيقى Spotify لإطلاق تطبيق جديد يعرف بـ Spotify for Artists الذي أعيد تصميمه والذي يمنح الفنانين إحصائيات عن موسيقاهم ومعجبيهم.
وحسب موقع “TheVerge” الأمريكي، سيعرض التطبيق الجديد إجمالي عدد الأشخاص الذين يستمعون إلى أغاني الفنانين في جميع أنحاء العالم في أي وقت من الأوقات، وسيواصل عرض إحصائيات الاستماع في الوقت الفعلي للأسبوع الأول بعد نشر الإصدارات الجديدة.
تم طرح التطبيق على كل من اندرويد و iOS حيث يوفر للفانين مزيدًا من المعلومات حول كيفية اكتساب متابعين جدد أو إضافتهم إلى قوائم التشغيل.
نظرًا لأن نسبة أكبر من إيرادات الفنانين تأتي من خدمات البث مثل Spotify و Apple Music ، فإن بيانات الاستماع التي توفرها هذه المنصات أصبحت ضرورية بشكل متزايد للفنانين لفهم جمهورهم وتسويق أنفسهم بشكل فعال.
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