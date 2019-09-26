شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح الوضع المظلم لـ Gmail على أندرويد وiOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة جوجل للمستخدمين ميزة الوضع المظلم لتطبيق البريد الإلكترونى التابع لها Gmail وذلك على منصة أندرويد وiOS، ورغم أن الوضع المظلم كان يدعم في السابق فقط واجهة الاعدادات والويدجت الخاص به، إلا أن هذا الوضع أصبح الآن متاحا على التطبيق بشكل كامل، فيما أشارت جوجل إلى أن هذا التحديث يأتى من جانب الخادم.

وبحسب ما نشرته جوجل على مدونتها الخاصة، فقد حمل هذا التحديث الإصدار قم Gmail v2019.08.18.267، وسيتيح للمستخدمين تخصيص الوضع المظلم في التطبيق، حيث يمكن تطبيق هذا الوضع بناء على "سمة النظام"، أو بناء على أوقات معينة وغيرها من الأمور.

فيما أشارت الشركة إلى أن المستخدمين سيتلقون بشكل تدريجي هذا التحديث الجديد، وقد يستغرق أسبوعين أو أكثر ليكون متاحا على كافة أجهزة المستخدمين حول العالم، هو تحديث من جهة الخادم، مما يعني أن المستخدمين لن يكونوا بحاجة لتحميل التحديث بشكل يدوي.