جالاكسي إس11 قادم مع كاميرا بدقة 108 ميجابكسل وتقريب بصري 5X

أفاد صحيفة كورية بأن شركة سامسونج تعتزم اعتماد كاميرا قادرة على التقريب البصري بمعدل 5x في هاتفها الرائد القادم (جالاكسي إس11) Galaxy S11 المتوقع إطلاقه خلال النصف الأول من عام 2020.

ونقلت صحيفة TheLec عن مصادر في الصناعة الأسبوع الماضي أنه هذه ستكون المرة الأولى التي تستخدم فيها الشركة الكورية الجنوبية – التي تعد أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم – هذه الكاميرات في هواتفها الذكية من سلسلة (جالاكسي).

وكانت سامسونج قد بدأت إنتاج هذه الكاميرات ذات القدرة على التقريب البصري بواقع 5X في شهر أيار/ مايو الماضي، وقد أُطلقت العديد من الهواتف الذكية من شركات صينية مع هذه التقنية، بما في ذلك هواتف (رينو) Reno من أوبو، و(بي30) P30 من هواوي.

يُشار إلى التقريب البصري يعد أفضل بكثير من التقريب الإلكتروني، إذ يمتاز الأول بأنه يحافظ على دقة الصورة حين تكبيرها. ولكن استخدام هذه التقنية يؤدي إلى جعل الهاتف أسمك، لذا فإن معظم الهواتف الذكية تكتفي بالتقريب البصري بمعدل 2X أو 3X، وذلك على غرار هاتف (جالاكسي إس10) من سامسونج، و(آيفون 11) من آبل.

وذكرت الصحيفة الكورية أن وحدة الكاميرا ذات التقريب البصري لجهاز (جالاكسي إس11) ستكون مثل المنظار، الأمر الذي يمنع من أن تكون الكاميرا بارزة كثيرًا على ظهر الهاتف. وكانت شركة أوبو الصينية قد قدمت وحد تقريب بصري بمعدل 5X في (مؤتمر الجوال العالمي) MWC في عام 2017.

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واستحوذت سامسونج على الشركة الإسرائيلية التي عملت مع أوبو على تطوير هذه التقنية في وقت سابق من العام الحالي، لذا، فإنها سوف تستفيد الآن منها في تطوير التقنية لهواتف جالاكسي.

وبحسب الصحيفة أيضًا، فإن سامسونج تعتزم إطلاق هاتف (جالاكسي إس11) مع أربع كاميرات خلفية، بما في ذلك كاميرا بدقة 108 ميجابكسل، وهي دقة عالية جدًا لم تُطلق في أي هاتف حتى الآن، إلا في هاتف لشاومي أعلن عنه حديثًا.

وكانت سامسونج قد أعلنت في شهر آب/ أغسطس الماضي عن حساس للتصوير بدقة 108 ميجابكسل، وهو الأول في الصناعة.