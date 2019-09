أبرز تحديثات خوارزمية بحث جوجل لتخصيص مقتطفات نتائج البحث

أطلقت جوجل يوم أمس تحديثًا جديدًا لخوارزمية محرك البحث من شأنه أن يتيح لأصحاب المواقع القدرة على تخصيص الشكل الذي تظهر به معاينة مقتطفات صفحات الويب في نتائج البحث.

كانت جوجل تستخدم (معاينات المحتوى) Content previews، بما في ذلك: العناوين، و(المقتطفات النصية) text snippets، وملفات الوسائط الأخرى لمساعدة المستخدمين على تقرير ما إذا كانت النتيجة ذات صلة بطلبهم. ويعتمد نوع المعاينة المعروضة على العديد من العوامل بما في ذلك: نوع المحتوى الذي يبحث عنه الشخص، ونوع الجهاز الذي يستخدمه.

على سبيل المثال؛ إذا كنت تبحث عن نتائج لوصفات الطعام على جوجل، فقد تشاهد مقاطع الفيديو، وتقييمات المستخدمين أولًا – وهي أشياء قد تكون أكثر فائدة من المقتطفات النصية عندما يتعلق الأمر بتحديد ما تريد تناوله -، بينما إذا كنت تبحث عن حفلة موسيقية قريبة ستظهر لك الحفلات الموسيقية التي ستقام بالقرب منك، مع توفير إمكانيةالحجز من خلال نتائج البحث مباشرة، ويمكن القيام بذلك بواسطة الناشرين الذين يقومون بتزويد صفحاتهم ببيانات منظمة.

فيما سبق كانت جوجل تقوم تلقائيًا بإنشاء معاينات بطريقة تهدف إلى مساعدة المستخدم على فهم سبب ارتباط النتائج المعروضة بما يبحث عنه، ومع ذلك لم يكن هناك قدرة لمالكي المواقع على تخصيص محتوى المعاينة في نتائج البحث – كان من الممكن فقط السماح بمقتطف نصي أو عدم السماح به- لذلك تقدم جوجل الآن طرقًا متعددة تسمح بمزيد من التخصيص لمحتوى المعاينات المعروضة لصفحات الويب.

تتضمن هذه الطرق استخدام (العلامات الوصفية الروبوتية) Robots meta tags، بالإضافة إلى نوع جديد من سمة HTML. إليك المزيد من المعلومات حول كل طريقة من هذه الطرق:

1- تكوين مقتطفات البحث باستخدام Robots meta tag:

يمكن الآن إنشاء المحتوى المعروض في معاينات مقتطفات البحث باستخدام Robots meta tag، حيث يمكن إضافتها إلى صفحة HTML، أو استخدام X-Robots-Tag كعنصر في استجابة HTTP header لعنوان URL محدّد، والتي تأتي كما يلي:

“ Nosnippet “: خيار لتحديد أنك لا تريد عرض أي مقتطف نصي في الصفحة.

“: خيار لتحديد أنك لا تريد عرض أي مقتطف نصي في الصفحة. “ max-snippet:[number] “: خيار جديد يتيح لك تحديد الحد الأقصى لطول النص بالأحرف، والذي سيظهر في المقتطف الخاص لصفحتك.

“: خيار جديد يتيح لك تحديد الحد الأقصى لطول النص بالأحرف، والذي سيظهر في المقتطف الخاص لصفحتك. “ max-video-preview:[number] ” خيار جديد يتيح لك تحديد الحد الأقصى للمدة الزمنية ( بالثواني) لمعاينة الفيديوهات.

” خيار جديد يتيح لك تحديد الحد الأقصى للمدة الزمنية ( بالثواني) لمعاينة الفيديوهات. “ max-image-preview:[setting] ” خيار جديد يتيح لك تحديد الحد الأقصى لحجم معاينة الصورة التي ستمثل صفحتك في نتائج البحث، باستخدام ثلاث خيارات هي: (لا شيء) none، أو (قياسي) standard، أو (كبير) large.

يمكن أيضًا الجمع بين أكثر من خيار، كما يلي:

وهذا السطر يعني أن أقصى حد لحروف النص في مقتطف المعاينة سيكون 50 حرفًا، وحجم الصورة سيكون كبيرًا.

ستصبح إعدادات المعاينة باستخدام meta tags سارية المفعول في الفترة من منتصف إلى أواخر أكتوبر 2019، وقد يستغرق الأمر أسبوع تقريبًا لتعميمها على مستوى العالم.

2- استخدام سمة data-nosnippet HTML الجديدة:

تقدم جوجل طريقة جديدة تمامًا للمساعدة في تحديد أي جزء من الصفحة مؤهل للعرض على أنه مقتطف، وذلك عن طريق سمة HTML الجديدة (data-nosnippet) باستخدام عناصر span، وdiv، وsection.

بمعنى آخر – إذا كنت ترغب في منع جوجل من عرض الكثير من المحتوى الخاص بك في نتائج البحث، فهذه هي الطريقة الأنسب.

إليك مثال على ذلك:

Advertisements

Harry Houdini is undoubtedly the most famous magician ever to live.

تجدر الإشارة إلى جوجل ستبدأ في طرح سمة HTML الجديدة (data-nosnippet) في وقت لاحق من هذا العام.

إليك كل ما يهم مسؤولي تحسين محركات البحث SEOs، ومديري المواقع حول هذه التحديثات:

1- لا توجد تغييرات على تصنيفات البحث:

لن يؤثر هذا التحديث إلا على كيفية عرض المقتطفات في نتائج البحث، حيث تؤكد جوجل أن هذه الإعدادات لن يكون لها أي تأثير على تصنيفات البحث. واعتمادًا على كيفية اختيار مدير الموقع تهيئة هذه الإعدادات، قد يكون هناك تأثير على (نسبة النقر إلى الظهور) CTR، وهو ما قد يؤثر على عدد الزيارات، ولكن هذا لا يرتبط بتصنيفات البحث.

2- متى تدخل هذه التحديثات حيز التنفيذ؟

سيبدأ إطلاق تحديثات عدادات المعاينة باستخدام meta tags في الفترة من منتصف إلى أواخر أكتوبر 2019. بينما ستُطرح سمة data-nosnippet HTML في وقت لاحق من هذا العام، ولم تعلن جوجل عن إطار زمني محدد لها.

3- هل ستؤثر هذه التغييرات الجديدة على كيفية عرض نتائج البحث غير النصية Rich results؟

لن يتأثر المحتوى الموجود في (البيانات المنظمة) structured data، المؤهلة للعرض (كنتائج غنية) Rich results – وهي نتائج البحث غير النصية والتي تتضمن الصور، أو مقاطع الفيديو – بأي من هذه الإعدادات الجديدة.

يتمتع مالكو المواقع بالفعل بإمكانية التحكم في المحتوى المعروض في (النتائج الغنية) بما يختارون تضمينه في البيانات المنظمة نفسها.

4- كيف ستؤثر هذه التغييرات على المقتطفات المميزة؟

(المقتطفات المميزة) featured snippets هي عبارة عن مربعات خاصة تحظى بتنسيق وموضع خاص بين نتائج البحث، حيث تظهر في أعلى صفحة نتائج البحث، وتتضمن ملخص منظم تم استخلاصه من صفحة الويب إضافة إلى عنوان ورابط الصفحة. ويساعد المقتطف المميز على زيادة الزيارات للموقع بشكل كبير، لذلك فهو يعتمد على كيفية توافر محتوى المعاينة.

إذا قمت بتحديد الحد الأقصى لطول محتوى المعاينة كما ذُكر أعلاه، فقد لا يكون مؤهلاً للعرض كمقتطف مميز، ولكن لا يزال من الممكن عرضه في صورة مقتطف عادي.

يختلف الحد الأدنى لعدد الأحرف المطلوبة لمقتطف مميزة باختلاف اللغة، وهذا هو السبب في أن جوجل لا يمكنها توفير طول قصاصات دقيق تمامًا لضمان التأهل للظهور في هذا الموضع.

5- هل يمكن لأصحاب المواقع التجريب في طول المقتطف؟

نعم؛ يمكن لمالكي الموقع ضبط هذه الإعدادات في أي وقت. على سبيل المثال: إذا قمت بتحديد الحد الأقصى لطول المقتطف، وقررت فيما بعد أنك تفضل عرض مقتطف أطول في نتائج البحث، يمكنك ببساطة تغيير ذلك في سمة HTML.

6- هل يوجد فرق بين إعدادات نسخة سطح المكتب، والهواتف؟

سيتم تطبيق (تفضيلات المعاينة) Preview preferences على كل من نتائج البحث، سواء التي تظهر على أجهزة سطح المكتب أو الهواتف، وإذا كان أحد المواقع يحتوي على إصدارات منفصلة للهاتف المحمول وسطح المكتب، فينبغي استخدام نفس العلامات على كليهما.

ملاحظة أخيرة:

هذه الخيارات متاحة لمواقع الويب من الآن، ولكن لن تنعكس التغييرات في نتائج البحث في الفترة من منتصف إلى أواخر أكتوبر 2019.