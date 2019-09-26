أمازون تعلن عن 8 أجهزة Echo بما في ذلك نظارة وخاتم ذكيين

أعلنت شركة أمازون اليوم الأربعاء خلال حدث خاص عن منتجات، وخدمات جديدة قالت إنها تعطي المستخدمين المزيد من الطرائق لإضافة المساعد الرقمي التابع لها (أليكسا) Alexa إلى حياتهم اليومية، سواء في البيت أو الخارج.

وأعلنت عملاقة التجارة الإلكترونية الأمريكية عن مزايا جديدة لمساعدها (أليكسا)، ومزايا للبيوت الذكية، وأدوات للمطورين، بالإضافة إلى أجهزة وخدمات من شركتي (إيرو) eero، و(رينج) Ring، وغيرهما من الشركات المنتجة لأجهزة (أليكسا).

وتشمل قائمة الأجهزة التي أعلنت عنها أمازون اليوم إصدارات جديدة من مكبر الصوت الذكي (إيكو) Echo، بما في ذلك إصدار للنسخة القياسية من الجهاز مع تصميم من القماش، وتحسين القدرات الصوتية، وذلك مع الحفاظ على السعر الحالي البالغ 99.99 دولارًا أمريكيًا.

وأعلنت الشركة أيضًا جهاز (إيكو فلكس) Echo Flex، الذي قالت إنه الطريقة الأيسر في إضافة (أليكسا) إلى أي مكان في المنزل، إذ إنه جهاز صغير يمكن وصله بمآخذ الكهرباء في أي غرفة، ويمكن الوصول إليه لاسلكيًا، وهو متاح بسعر منخفض جدًا لا يتعدى 25 دولارًا أمريكيًا.

ومن الأجهزة الجديدة أيضًا: جهاز (إيكو دوت) Echo Dot مع ساعة، إذ يأتي مع شاشة LED تعرض الوقت، وحرارة الخارج، والمؤقتات، والمنبهات، وذلك بسعر 59.99 دولارًا أمريكيًا. وأعلنت أمازون عن إضافة قياس 8 بوصات إلى أجهزة (إيكو شو) Echo Show المزودة بشاشة، إذ يأتي مع جهاز Echo Show 8 مع قدرات صوتية محسنة، وكاميرا مدمجة يمكن إغلاقها، وهو متاح بسعر 129.99 دولارًا أمريكيًا.

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ومن أعلى الأجهزة الجديدة سعرًا هو (إيكو إستديو) Echo Studio، الذي يوفر أفضل تجربة صوتية مع خمسة مكبرات صوت موجهة، بالإضافة إلى تقنية خاصة للتكيف مع الغرفة، كما أنه يدعم التحكم بالأجهزة المنزلية الذكية، وذلك بسعر 199.99 دولارًا أمريكيًا.

وأعلنت أمازون خلال الحدث أيضًا عن سماعة الأذن اللاسلكية (إيكو بدز) Echo Buds التي تدعم تقنية إلغاء الضجيخ من شركة (بوز) Bose، وهي تدعم الوصول إلى (أليكسا) دون استخدام اليدين مقابل 129.99 دولارًا أمريكيًا.

ومن المنتجات المثيرة التي أعلنت عنها الشركة أيضًا النظارة الذكية (إيكو فريمز) Echo Frames، والخاتم الذكي (إيكو لوب) Echo Loop. وعلى غرار (إيكو بدز)، تدعم النظارة الوصول إلى (أليكسا) دون استخدام اليدين، وهي متاحة عن طريق الدعوة فقط مقابل 179.99 دولارًا أمريكيًا. أما الخاتم الذكي فهو يسمح بالوصول إلى أليكسا مقابل 129.99 دولارًا أمريكيًا، وفق نظام الدعوة أيضًا.