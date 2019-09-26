شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكشفون حقيقة جسم غريب يمر خلال نظامنا الشمسى.. اعرف هو إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقول علماء الفلك إن الجسم الغامض الذى يمر خلال نظامنا الشمسي هو بالتأكيد مذنب من الفضاء السحيق، ينتقل عبر أنظمة النجوم، حيث يقول الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) إن هذا المذنب، المسمى 2I / Borisov، هو رسميًا ثاني مسافر بين النجوم يمر عبر نظامنا الشمسي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيتمكن محبو علوم الفلك من الهواة الذين يمتلكون معدات جيدة، من مراقبة أحدث زائر لنظامنا الشمسي، حيث إنه سيظل بالقرب من مكانه في الأشهر المقبلة ويمكن رؤيته من الأرض.

وقال جونزالو تانكريدي رئيس الاتحاد الفلكي الدولي للأنظمة الفلكية وعلم الفلك، "من غير المؤكد وضع تقديرات لسطوع المذنب، خاصة أن هذا المذنب يمر بين النجوم".

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ويقول علماء الفلك إن مذنب 2l / Borisov لديه أكثر مدار مدرج لأي من المذنبات التي تمت ملاحظتها من قبل، وهو ثاني هذه الأجسام التي يتم التعرف عليها في غضون عامين فقط، مما يعني أنه يمكن حصد المزيد من هذه الاكتشافات".

وتشير تقديرات مشروع 2l / Borisov إلى أن الجسم يمكن أن يظل داخل نظامنا الشمسي لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة كاملة، مما يعني أن علماء الفلك قد يكونون قادرين على إلقاء دراسة معالمه وقد يتمكنون أيضًا من تقدير نسب سطوعه فيما بعد.