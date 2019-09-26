شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: 36٪ من الشركات الصغرى تعرضت للاختراق خلال 2019 على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف استطلاع جديد اليوم الأربعاء أن حوالي 36 في المائة من الشركات الصغيرة كانت ضحية لانتهاكات البيانات في عام 2019 على مستوى العالم.

وبحسب موقع TOI الهندى، فبينما تهدد خروقات البيانات الشركات الصغيرة بعواقب مؤلمة، كشفت الدراسة التي أجرتها شركة الأمن السيبراني كاسبرسكي أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها لمنع مثل هذه الحوادث غالباً ما تكون غير كافية، و"غالبًا ما تركز الشركات الصغيرة على كيفية جعل أعمالها تعمل وتنمو - مثلما ينبغي أن تكون كذلك.

Advertisements

وأشار التقرير إلى أن هذه الشركات قد لا يكون لديها الأمن السيبراني ضمن أولوياتها العليا، ومع ذلك، فإن تكلفة التغلب على المشكلة سوف تنمو فقط، وقال أندري دانكفيتش، مدير حلول الأعمال في كاسبرسكاي، في بيان "هذا يميز بين ضحاياه ولأن المنظمات الصغيرة جدًا لديها ما تخسره ، مثل البيانات الحساسة".

وأوضح التقرير أن الشركات الصغيرة تعاني من خروقات البيانات فيما يتزايد عدد المتضررين عاماً بعد عام وأهم من ذلك، أسرع من أي قطاع آخر، وعلى الرغم من أن نسبة الذين وقعوا ضحية لانتهاكات البيانات أعلى بين الشركات الصغيرة والمتوسطة (46 في المائة) والمؤسسات (53 في المائة)، فقد ارتفعت في الشركات الأصغر بست نقاط مئوية - من 30 في المائة في 2018 إلى 36 في المائة هذا عام.

وأضاف دانكيفيتش: "الأخبار السارة هي أنه لكي تتمكن من حماية نفسها من كل من البرامج الضارة ومخاطر العوامل البشرية، فإن هذه الشركات الأصغر لا تحتاج إلى استثمار الكثير أو توظيف متخصصين متقدمين، إنها مسألة اختيار المنتج الأمني ​​المناسب فقط"، ووفقًا لشركة الأمن السيبراني، لتجنب هذه العواقب، تحتاج الشركات الصغيرة إلى أن تكون أفضل استعدادًا لانتهاك البيانات.