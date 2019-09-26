تكنولوجيا: لأول مرة.. إنشاء 100 ألف صورة لوجوه واقعية باستخدام الذكاء الاصطناعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاون فريق من الفنانين وخبراء نظام الذكاء الاصطناعى والمهندسين الأمريكيين في مشروع لإنشاء صور واقعية جدًا، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات تضم أكثر من 100 ألف صورة لأشخاص لا يوجد أى منهم فى الحقيقة.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه يشمل على مختلف الأجناس والأعمار وليس أي منها حقيقي، ولكن أحيانًا تكون هناك بعض الأخطاء البسيطة، بما في ذلك مآخذ العين على الجبين والأسنان غير التقليدية والأذنين الغريبة.
صور الذكاء الاصطناعى
والتقط الفريق المكون من 20 شخصًا من المحترفين والمصورين 30،000 صورة من 69 نموذجًا في بيئة يتم التحكم فيها لتدريب نظام الذكاء الاصطناعى، باستخدام برنامج StyleGAN الذي بنى مجموعة واقعية من 100.000 صور من النماذج التى تعلمها.
صورة واقعية للذكاء الاصطناعى
وعرضت الصور التي تم إنشاؤها قد جعلت الوجوه الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بشكل مجانا تمامًا للاستخدام، وقال متحدث باسم الشركة التي تأسست في الولايات المتحدة "هدفنا هو مساعدة المصممين وغيرهم على العثور على صور عالية الجودة متنوعة ومجانية وقانونية".
وأضاف: "الصور التى تم إنشاؤها تخلق مزيدًا من التباين والوجوه، بقدر كبير من العواطف، والمزيد والخلفيات والتراكيب.
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