شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل: سنجرى بعض التعديلات في عرض التقارير الإخبارية بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل أنها ستقوم بتعديل طفيف فى كيفية عرض لمحات من التقارير الإخبارية فى فرنسا، لكنها لن تدفع رسوم ترخيص للناشرين عندما تطبق البلاد قواعد جديدة لحقوق الطبع والنشر بالاتحاد الأوروبي.

وأضاف عملاق التكنولوجيا الأمريكى الأربعاء أنه سيتوقف عن عرض مقتطفات من النص أو صور مصغرة للأخبار من ناشرين أوروبيين تشاهد فى فرنسا.

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وسيسرى التغيير فى أواخر أكتوبر المقبل، عندما يدخل قانون فرنسى جديد حيز التنفيذ بعد تعليمات أصدرها الاتحاد الأوروبى لتحديث قواعد حقوق الطبع والنشر.

وكان أحد الأجزاء الأكثر إثارة للجدل فى تعليمات الاتحاد الأوروبى هو الشرط الذى تدفعه محركات البحث لتقديم مقتطفات من المقالات الإخبارية.

ويعنى عدم عرض مقتطفات من التقارير أن جوجل يمكنها تجنب دفع رسوم للناشرين، ما لم تحصل على إذن بعرضها مجانا.