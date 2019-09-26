التحام المركبة التي تقل المنصوري بمحطة الفضاء الدولية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 سبتمبر 2019 12:02 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

التحمت المركبة “سويوز أم أس 15” بنجاح مع محطة الفضاء الدولية، ليدخل طاقمها الذي يضم رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، إلى المحطة بعد ساعتين تقريبا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، الأربعاء.

وانطلق إلى محطة الفضاء الدولية، الأربعاء، الإماراتي هزاع المنصوري، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يزور المحطة، وذلك على متن مركبة من كازاخستان.

ويرافق هزاع المنصوري على متن المركبة “سويوز أم أس 15″، التي انطلقت من مدينة بايكونور، كل من رائدي الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأميركية جيسيكا مير.

وسيقضي المنصوري ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية، التي تعد المشروع العلمي والتكنولوجي الأكثر تطورا، والأعلى تكلفة على الإطلاق، في تاريخ استكشاف الفضاء.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: “إن وصول هزاع المنصوري للفضاء هو رسالة لكل الشباب العربي بأننا يمكن أن نتقدم ونتحرك للأمام ونلحق بالآخرين”.

Advertisements

المزيد من الأخبار

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: “محطتنا القادمة هي المريخ، عن طريق مسبار الأمل الذي صممه ونفذه شبابنا بكل اقتدار”.

وتابع في تغريدة ثانية: “قبل أكثر من عامين، أطلقت وأخي محمد بن زايد (برنامج الإمارات لرواد الفضاء)، واليوم نحتفل بانطلاق أول رائد فضاء إماراتي في مهمة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية”.

وختم الشيخ محمد بن راشد تغريدته بالقول: “إنجاز إماراتي نفخر به ونهديه للأمتين العربية والإسلامية”.

ويعود تاريخ بناء المحطة إلى العام 1998، حيث شيدت بتعاون كل من الولايات المتحدة وروسيا، وبتمويل من كندا واليابان و10 دول أوروبية.

وبدأت المحطة باستقبال أطقم رواد الفضاء منذ مطلع القرن الحالي، وتحديدا منذ شهر نوفمبر عام 2000، علما بأنها تضم على متنها طاقما دوليا مكونا من 6 رواد فضاء يقضون 35 ساعة أسبوعيا في إجراء أبحاث علمية عميقة في مختلف التخصصات العلمية الفضائية والفيزيائية والبيولوجية وعلوم الأرض.